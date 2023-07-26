Социальная сеть Twitter в рамках ребрендинга завладела учетной записью @x, а прежнему ее владельцу не заплатила.

Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Американский фотограф Джин Икс Хван рассказал, что создал такой аккаунт еще в 2007, в итоге сейчас Twitter просто направил ему на почту письмо, в котором уведомил, что адрес стал собственностью компании.

Кроме того, согласно рассказу Хвана, он был готов продать свою учетную запись компании, если бы ему поступило такое предложение. Как пишет The Daily Telegraph, аккаунты с названиями из одной буквы могут оцениваться в $50 тыс.

Даже несмотря на то, что пользователи социальной сети Twitter не имеют юридических прав на свои профили, в соответствии с политикой компании, изъятие учетных записей может произойти только при нарушении пользователями авторских прав.

Аккаунту Хвана же было присвоено новое имя. Взамен ему предложили товары с символикой компании и встречу с руководством, о компенсации речи не шло.

Напомним, на днях американский бизнесмен, владелец Твиттера Илон Маск представил проект нового логотипа социальной сети. Логотип внедрили уже на этой неделе. Вместо птицы на логотипе соцсети нарисована буква Х на черном фоне.

Помимо этого, теперь публикации в Twitter после ребрендинга будут называться "иксами", а не "твитами". Сам Маск заявил, что переименовал соцсеть, потому что поменялась ее концепция: если раньше это был обмен короткими сообщениями, "птичьими твитами", то теперь логотип и название птички не имеют смысла, так как загрузить можно сообщение и видео любого размера.