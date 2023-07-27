В долгосрочной перспективе коррупция в украинской власти и частном секторе создает риски для эффективности помощи США, что требует жесткого контроля за ее использованием. Для этого необходимо увеличить численность работников американского посольства в Киеве.

Об этом говорится в обзоре генерального инспектора Госдепартамента.

"В долгосрочной перспективе, особенно в связи с тем, что Департамент планирует оказывать помощь в восстановлении и реконструкции Украины, коррупция в украинской власти и частном секторе создает риски для эффективности внешней помощи США, что требует жесткого контроля", - говорится в документе.

По мнению генерального инспектора, расширение штата посольства США в Киеве позволит проводить больше выездных проверок и улучшит возможности мониторинга за выделяемой помощью.

В отчете также сказано, что американское посольство в Украине уже изучило эти рекомендации и согласилось с целесообразностью подобных мер.

В апреле мы писали, что США потратят 20 миллионов долларов на усиление контроля за использованием властями Украины помощи.

А в феврале сообщали, что комитет по надзору палаты представителей США запросил Минобороны, Госдеп и Агентство по международному развитию представить отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, выделенных на оказание помощи Украине.