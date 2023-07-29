За последние 48 часов на двух направлениях фронта на юге Украины усилились боевые действия.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, к югу от Орехова бои сосредоточены у села Роботино, в зоне ответственности 58-й общевойсковой армии России.

"В 80 км к востоку украинские войска нанесли поражение подразделениям 247-го гвардейского десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск Вооруженных сил России и захватили село Старомайорское", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Тем временем на севере другие части воздушно-десантных войск РФ продолжают наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но не добились больших успехов, отмечают в разведке Британии.

Напомним, по данным ISW, украинские войска продвигаются к югу от Бахмута, в районе Курдюмовки и Андреевки. Также сообщается, что россияне продвигаются на рубеже Сватово - Кременная.

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