"Страна" узнала подробности смерти медийщика, владельца медиахолдинга МХП, Игоря Мизраха, который в мае был взят под стражу по подозрению в мошенничестве, а вчера внезапно скончался в больнице скорой помощи, куда его доставили из СИЗО в состоянии комы.

По информации источника в правоохранительных органах, Мизраха, вероятнее всего, убили.

"Он умер в результате внутреннего кровотечения после того, как его сильно избили. Следователи открыли дело по ч. 2, ст. 121 Умышленное убийство от тяжких телесных повреждений, нанесенных группой лиц, которые он получил, находясь в Лукьяновском СИЗО", - рассказывает источник "Страны" в правоохранительных органах.

Он также добавил, что причастные к убийству Мизраха еще не установлены.

Напомним, 18 мая мы писали, что сотрудники Нацполиции вручили Мизраху подозрение по делу о мошенничестве и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Сотрудники департамента стратегических расследований задокументировали создание преступной организации, которая занималась рейдерством при помощи фальшивых печатей ООО "Хорольский завод детских продуктов питания".