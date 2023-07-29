"Страна" узнала имя бывшего киевского банкира, которого убил и сжёг собственный друг - директор инвестиционного фонда.

Имя убитого - Александр Лапуцкий, экс-зампред правления "Мотор Банка" (работал в банке всего один год, уволен в 2019 году; этот банк принадлежит экс-руководителю "Мотор-Сичи" Вячеславу Богуслаеву, который сейчас проходит по делу о госизмене).

"Он перестал выходить на связь 12 июля. Перестал отвечать на звонки, сестра начала его искать. Он жил сам, в разводе, с бывшей женой отношения не поддерживал. Выяснилось, что последнее пересечение было с его другом. Мотив устанавливается, но насколько понятно по общим признакам - обычная ссора на почве выпитого. Они напились, друг схватил полено и забил до смерти товарища по голове. А после попытался скрыть улики", - рассказывает источник.

Друг бывшего банкира и убийца - директор инвестфонда, некий Хрол А.В.

Напомним, как сообщала "Страна", останки погибшего нашли на кладбище под Козельцом в Черниговской области местные жители - они обнаружили пепелище, череп и человеческие кости. Подозреваемый задержан. Мотивы его поступка устанавливаются.

Ранее мы писали о том, как в Сумской области полиция задержала 51-летнего жителя города Ромны, которого подозревают в убийстве 68-летнего знакомого и поджоге тела вместе с автомобилем погибшего. Мужчине, согласно ч. 1 ст. 115 "Убийство" Уголовного кодекса Украины, за умышленное убийство может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.