В Украине стартовал сезон арбузов и дынь, но цена на них в среднем доходит до 300-350 гривен за штуку.

Так, например, на одном из рынков Киева арбуз из Одесской области стоит 35-40 грн за кг. А учитывая, что бахчевые — товар достаточно увесистый, украинцам приходится выкладывать за арбузы по 300-350 грн.

По словам продавца, в этом году они получили несколько ящиков арбузов из Херсонской области.

"Арбуз из Херсонской области продаем по 40 грн/кг. Они слаще, но их очень мало. Поэтому и дороже. Бывает, привозят еще из Николаевской области, но чаще всего из Одесской", — говорит продавец на одном из рынков столицы.

Она отметила, что в сравнении с прошлым годом в этом сезоне арбузы подорожали минимум на пять гривен за килограмм, а дыни — минимум на 10.

"Дыни в этом году вообще золотые. Например, узбекская стоит 95 грн за кг. Она сама по себе большая, поэтому одна такая дыня может обойтись до 1000 грн. Дыня из Одесской области чуть дешевле — 75 грн за кг. Люди, конечно, возмущаются, но всё равно покупают. Сейчас наиболее популярно покупать арбуз или дыню частями, потому что так дешевле", — рассказала продавец.

Помимо рынка, купить арбуз и дыню можно в супермаркете, где их стоимость дешевле.

В сети гипермаркетов "АШАН" арбуз из Херсонской области можно купить за 30 грн/кг, а органическую дыню из Одесской области за 64 грн/кг. Чуть дороже обойдется узбекская дыня — 84 грн/кг.

А вот в сети супермаркетов "NOVUS" можно купить арбуз за 28 грн/кг, но также в ассортименте представлен органический арбуз из Одесской области за 40 грн/кг.

Дыню в "NOVUS" можно купить по акции — 40 грн/кг, есть органическая дыня из Одесской области — 40 грн/кг. Также есть узбекская дыня — 80 грн/кг.

Как мы сообщали, цены на прошлогодний картофель в Украине также бьют рекорды.

Также после удара по порту Измаила во всём мире поднялись цены на продовольствие.