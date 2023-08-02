Россия формирует из мобилизованных новую армию для войны в Украине.

Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

"За последние два месяца Россия, вероятно, начала формировать новые крупные соединения, чтобы усилить свои сухопутные силы. К ним относится 25-я общевойсковая армия", — говорится в сообщении.

Ранее мобилизованными пополняли уже действующие подразделения.

Эксперты считают, что новые формирования будут использованы в качестве резерва в Украине. Однако РФ нужна новая волна мобилизации, чтобы набрать достаточно людей.

По данным американского института изучения войны, в России продолжалась скрытая мобилизация, несмотря на заявления Путина о ее окончании.

Напомним, что в Думу вносили законопроект, который освобождает от ответственности мобилизованных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в период военного положения или в военное время.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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