В понедельник, 7 августа, Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобы сразу двух сторон по поводу меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (в миру Петру Лебедю).

Сторона защиты Павла будет просить изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей, а прокуроры будут требовать увеличить размер залога с 33 миллионов гривен до 60, как постановил суд первой инстанции.

Напомним, меру пресечения митрополиту Павлу изменили 14 июля с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона гривен. Митрополит заявил, что с решением суда об изменении его меры пресечения не согласен и что у него нет таких денег, чтобы внести залог.

За день до этого Офис генпрокурора объявил о новом подозрении настоятелю Киево-Печерской лавры. Павлу инкриминирорвали "разжигание религиозной розни" и "оправдывание действий РФ". Следствие обвиняет митрополита в том, что он "представлял агрессию России как внутренний гражданский конфликт", делал заявления, которые оправдывали и отрицали действия РФ.