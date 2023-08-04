Вернувшийся из Турции командир "Азова" Денис Прокопенко, известный как Редис, уже находится в строю.

Об этом сообщается на странице полка в Инстаграме.

В соцсети опубликована фотография с Прокопенко на тактических учениях, во время которых отрабатывались "практические вопросы планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения".

Как мы писали, в конце сентября из российского плена были освобождены командиры "Азова" Прокопенко и Святослав Паламар (Калина). Их переправили в Турцию.

В начале июля защитники "Азовстали" Прокопенко, Паламар, а также Сергей Волынский (Волына), Олег Хоменко и Денис Шлега вернулись в Украину из Турции вместе с Владимиром Зеленским, который ездил в Турцию с визитом.

В середине июля Прокопенко уже появился в своей бригаде.

А в конце июля в Нацгвардии заявили, что освобожденные из плена "азовцы" могут вернуться на фронт уже в ближайшее время, и никаких ограничений на их участие в боевых действиях нет.

"Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные. Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те – нет, нет. Тем более я не распределяю, кто воюет", – сказал командующий Нацгвардией.