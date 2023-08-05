Основные задачи российской пропаганды на нынешнем этапе заключаются в том, чтобы разрушить внутреннее единство украинского общества, подорвать доверие между Украиной и партнерами, чтобы остановить военную помощь.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, внутри РФ усилия кремлевской пропаганды направлены на то, чтобы подпитывать миф, будто нынешняя Россия еще сохраняет способность к развитию.

"Главное наше оружие в этом процессе – правда. Военная разведка Украины, например, стала более открытой: мы публикуем факты, отдельные разведывательные данные, раскрывающие намерения агрессора, обнародуем доказательства совершения Россией военных преступлений", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что такой подход доказывает свою эффективность, "российская пропаганда не может достичь своих главных целей, а значит, Россия проигрывает в информационной войне".

Ранее в ГУР сообщили, что Россия пытается наладить и увеличить объем производства любого вооружения, особенно беспилотников и ракет.

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