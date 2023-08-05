В "Дие" предупредили о недоступности некоторых видов услуг. Список и дата возобновления работы
Из-за проведения технических работ в приложении "Дия" некоторые услуги будут недоступны до понедельника, 7 августа.
Об этом сервис сообщает в своём телеграм-канале.
"В реестрах актов гражданского состояния проводятся технические работы, по этой причине связанные с ними услуги на портале "Дия" будут недоступны с 18:00 сегодняшнего дня до 07:00 понедельника, 7 августа", - говорится в сообщении.
В частности, не будут доступны следующие сервисы:
- заявление о браке;
- еМалятко;
- дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации/расторжении брака и об изменении имени.
"Уже в понедельник услуги будут работать как обычно", - сообщает портал.
Как мы сообщали, теперь на портале "Дия" жители Луцка и 10 областей могут регистрировать недвижимость. В частности, в Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.
Перед этим мы публиковали видеоинструкцию, как переселенцы могут изменить адрес своей регистрации через приложение "Дия".
Ранее мы писали, что водительские права и техпаспорт снова доступны украинцам в приложении "Дия".