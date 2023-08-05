Из-за проведения технических работ в приложении "Дия" некоторые услуги будут недоступны до понедельника, 7 августа.

Об этом сервис сообщает в своём телеграм-канале.

"В реестрах актов гражданского состояния проводятся технические работы, по этой причине связанные с ними услуги на портале "Дия" будут недоступны с 18:00 сегодняшнего дня до 07:00 понедельника, 7 августа", - говорится в сообщении.

В частности, не будут доступны следующие сервисы:

заявление о браке;

еМалятко;

дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации/расторжении брака и об изменении имени.

"Уже в понедельник услуги будут работать как обычно", - сообщает портал.

Как мы сообщали, теперь на портале "Дия" жители Луцка и 10 областей могут регистрировать недвижимость. В частности, в Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Перед этим мы публиковали видеоинструкцию, как переселенцы могут изменить адрес своей регистрации через приложение "Дия".

Ранее мы писали, что водительские права и техпаспорт снова доступны украинцам в приложении "Дия".