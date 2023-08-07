РФ выпустила ракету "Кинжал" по правительственному кварталу Киева в ответ на удары дронов по Кремлю.

Об этом в своей статье пишет английское издание The Times.

По данным издания, это произошло 4 мая, на следующий день после атаки Москвы беспилотниками.

Российский МиГ-31 взлетел с авиабазы Саваслейка, его "пилот получил приказ отомстить".

По столице Украины была выпущена ракета, и, чтобы её сбить, у военных были считанные минуты. Силам ПВО удалось сделать это с помощью ЗРК Patriot.

"У нас есть интеллектуальная система для контроля воздушной ситуации, и, когда радар фиксирует баллистическую ракету, идущую к нам, компьютер немедленно это регистрирует и просчитывает зону, которую она может поразить. Вычисления проводятся по данным скорости и траектории. В тот раз система нарисовала круг прямо над Майданом — россияне однозначно целились в правительственный квартал", — рассказал изданию о той атаке подполковник столичной ПВО.

Напомним, что тогда СМИ впервые сообщили о сбитии "Кинжала" комплексом Patriot. Военные сперва информацию отрицали, но потом подтвердили. Однако цель атаки тогда не была названа.

Как стало известно, спецпредставитель Китая в Киеве не поверил, что Patriot смог перехватить "Кинжал".