В ближайшие дни массированные обстрелы Украины не ожидаются.

Об этом заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сейчас ни одного ракетоносителя на службе нет, скорее всего, они снаряжаются, и им нужно определенное время для того, чтобы наладить свои действия с авиацией. Пару дней мы можем говорить о том, что они могут использовать либо баллистические угрозы, либо любые способы атак по прифронтовых территориях. Ракетный и дроновый террор на определенной паузе. Хотя, может, им потребуется и меньше времени, чем пару дней", - сказала спикер.

Как сообщалось, в субботу по Украине были выпущены 43 ракеты, из них сбито 30.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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