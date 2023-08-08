Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины отрицает поставки титанового сырья в РФ, как об этом ранее написали СМИ.

В комментарии ФГИ говорится, что ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) не поставляет титановую руду стране-агрессору, пишет "Интерфакс Украина".

В ФГИ заявляют, что продукция компании ОГХК не поставляется ни в Россию, ни в Беларусь. А с осени 2022 года компания усилила меры по контролю над экспортными процедурами и изменила подходы к сотрудничеству с покупателями.

Также сообщается, что автор статьи упоминает о сотрудничестве ОГХК с компаниями SIC LUCEAT LUX KFT (Венгрия) и BioProfTech Sp. z o.o. (Польша), однако первая компания с начала широкомасштабного вторжения прекратила сотрудничество с РФ, а вторая компания купила у ОГХК ильменитовый концентрат для конечного потребителя в США.

По данным ФГИ, в большинстве случаев упомянутые в статье компании покупали пробные партии сырья для конечных потребителей в США, Индии, Польше.

Титановое сырье может использоваться для производства самолетов и ракет.

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