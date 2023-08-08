Российская федерация, судя по всему, решила вопрос с дефицитом западных тепловизоров для танков.

Об этом пишет журнал Forbes.

Тепловизоры Catherine-FC от французской фирмы Thales являются основным компонентом системы наведения "Сосна-У", что используется на российских танках Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М.

В 2022 году Франция ввела санкции против РФ и поставки тепловизоров Москве прекратились. Именно поэтому, когда потери бронетехники российской армии перевалили за тысячу, Кремль был вынужден задействовать старые танки Т-62, Т-72 и Т-80.

"Проблемы военной промышленности РФ обеспечили украинской армии существенное преимущество на полях сражений. Но этому преимуществу может может прийти конец", - предостерегает Forbes.

Пять лет назад российская оборонная промышленность запустила программу копирования тепловизора Thales, заменив французские компоненты на российские. В результате появился прицел ПНМ-Т, аналогичный системе "Сосна-У".

Кроме этого, РФ до сих пор имеет возможность закупать достаточное количество нужных ей комплектующих в обход санкций.

Как мы сообщали, на Западе признали, что экономика РФ оказалась устойчивой к санкциям.

Ранее газета Washington Post написала, что Кыргызстан стал одним из ключевых партнёров Кремля по обходу санкций.