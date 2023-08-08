Обстрел Покровска, помощь Нидерландов и реинтеграция Крыма. Вечернее обращение Владимира Зеленского
Президент Владимир Зеленский записал обращение.
Главное из сказанного в обращении:
- Зеленский прокомментировал вчерашние ракетные удары по Покровску Донецкой области. Пообещал Российской федерации ответственность за них.
- Рассказал о своем телефонном разговоре с премьером Нидерландов. По словам презедента, Нидерланды могут стать лидером в поставках самолётов Украине.
- Сообщил о совещаниях по подготовке к новому учебному году и по реинтеграции Крыма после его освобождения.
Зеленский также сообщил, что число погибших в Покровске выросло до девяти. Количество раненых не изменилось – 82 человека.
Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.