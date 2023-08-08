Президент Владимир Зеленский записал обращение.

Главное из сказанного в обращении:

Зеленский прокомментировал вчерашние ракетные удары по Покровску Донецкой области. Пообещал Российской федерации ответственность за них.

Рассказал о своем телефонном разговоре с премьером Нидерландов. По словам презедента, Нидерланды могут стать лидером в поставках самолётов Украине.

Сообщил о совещаниях по подготовке к новому учебному году и по реинтеграции Крыма после его освобождения.

Зеленский также сообщил, что число погибших в Покровске выросло до девяти. Количество раненых не изменилось – 82 человека.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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