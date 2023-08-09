Гендиректор издательства "Фолио" Александр Красовицкий пошутил, что история текущего созыва Верховной Рады напоминает сюжет книги "Десять негритят".

На это сравнение откликнулся темнокожий народный депутат Жан Беленюк.

"Ничего не знаю. Я собираюсь выжить", - пошутил он.

По сюжету книги, на острове постепенно по одному погибали люди. А из парламента во время войны регулярно исключают народных депутатов.

Следующим может стать "слуга народа" Богдан Торохтий, которого сложить мандат призвал глава фракции Арахамия.

Хотя сам Торохтий сначала пообещал "подумать" над предложением, а потом сказал, что отказываться от мандата не будет, а "продолжить работать на защиту Украины".

Ранее покинул парламент Юрий Аристов, отдохнувший на Мальдивах под видом служебной командировки.

Также депутат от фракции ОПЗЖ Татьяна Плачкова сложила свой мандат. Плачкова зашла во фракцию ОПЗЖ по квоте бизнесмена-застройщика Вадима Столара. Через месяц после вторжения России в Украину она покинула фракцию.

Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" потеряла уже 17 депутатов, но Давид Арахамия заявил, что есть еще несколько кандидатов на лишение мандата. Также по его словам, из фракции выгнали бы еще больше депутатов, если бы могли.