Государственный департамент США в 2022 году подталкивал правительство Пакистана к тому, чтобы сместить Имрана Хана с поста премьер-министра из-за его нейтралитета относительно войны в Украине.

Об этом пишет издание Intercept со ссылкой на поступивший в его распоряжение секретный правительственный документ.

Речь идет о встрече, состоявшейся 7 марта того года с участием посла Пакистана Асада Маджида Хана и двоих высокопоставленных представителей Госдепа.

По итогам дискуссии пакистанский эмиссар направил в Исламабад телеграмму, в которой сообщил, что в Вашингтоне пообещали установить "более теплые отношения", если Хан будет смещен со своего поста. В противном случае, США пригрозили своему партнеру "изоляцией".

Тем временем официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер назвал ложными утверждения о возможном вмешательстве США в процесс отстранения от власти бывшего премьера Пакистана Имрана Хана.

Напомним, 9 мая Имрана Хана задержали в ходе слушаний по делу о коррупции. После этого в стране начались беспорядки.

Уже на следующий день протестующие прорвали блокаду силовиков на Кашмирском шоссе и направились в столицу Исламабад. Власти Пакистана ввели в город армейские части и отключили интернет. Сообщалось о восьми погибших в ходе столкновений.

Его сторонники вышли на протесты, во время которых подожгли офис "Радио Пакистан" и авиабазу ВВС страны в Мианвали. Нападению также подверглось здание межведомственной разведки.

11 мая его сторонники напали на резиденцию нового главы правительства в Лихоре. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

На следующий день суд в Пакистане освободил Имрана Хана под залог по делу о принадлежащем ему фонде "Аль-Кадир траст".