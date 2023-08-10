В Украине в 2023 году выросла продажа автомобилей премиум-сегмента: BMW, Mercedes-Benz и Lexus.

Об этом свидетельствуют данные "Укравтопрома".

Преимущественно за счет этого происходит восстановление автомобильного рынка.

Самый большой скачок совершила BMW, которая вышла на четвертое место самых популярных автобрендов в Украине.

По бюджетным автомобилям зафиксировано падение продаж.

Напомним, что еще несколько лет назад в мире и в Украине нарастал дефицит автомобилей из-за кризиса полупроводников и микрочипов.

А с февраля 2023 года в ЕC активизировались посредники, скупающие авто украинских беженцев. Одним нужны были деньги, другие опасались, что им придется перерегистрировать авто на местный учет и платить налоги, а это может быть сумма, сопоставима со стоимостью самого авто.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.