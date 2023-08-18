В Литве Университет Вильнюса уволил российского профессора, преподавателя русской литературы Андрея Десницкого из‑за высказываний в его научной работе 11-летней давности.

Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на декана филологического факультета Миндаугаса Кветкаускаса.

Вуз анонсировал расторжение контракта с преподавателем из-за утверждения Десницкого о том, что СССР не оккупировал страны Балтии. Оно появилось в его статье 2012 года "Советская Прибалтика: что это было?", где автор рассуждал, какой термин лучше использовать для описания событий 1940-х годов: "оккупация" или "аннексия". И пришел к выводу, что второе уместнее.

"Как ни абсурдно это звучит, но танки вошли в Ригу, Таллин и недавно переданный Литве Вильнюс (до сентября 1939 года это был польский город) с полного согласия местных властей. Ни армия, ни население не оказывали ощутимого сопротивления, и многие радостно встречали Красную армию, видя в ней освободительницу от диктатуры правых националистов", — сказано в статье Десницкого.

В своем телеграм-канале профессор прокомментировал увольнение. По его словам, "в мирное и безоблачное время" он оценивал исторические события в странах Балтии иначе, чем сейчас. Более 10 лет назад ему "казалось возможным обсуждать" терминологию и разбирать аргументы "местных коммунистов".

"Если бы писал на эту тему сегодня, я бы ограничился только одним предложением: "Нет ни малейших сомнений в том, что присоединение было действительно насильственным и нарушало все мыслимые нормы международного права и что репрессии действительно последовали". Это там сказано, и я до сих пор так считаю", — подчеркнул ученый.

Он добавил, что 11 лет назад "находился под влиянием кремлевской пропаганды", а ее любимый "приемчик: "да, конечно, Сталин был ужасен, но посмотрите на…"

Ученый заверил, что его мнение об истории Прибалтики изменилось уже после приезда в Литву.

Десницкий работал с 1994 года в Институте востоковедения РАН. По данным СМИ, до 2014 года он высказывался за аннексию Крыма Россией путем "референдума". А в 2022 году присоединился к открытому письму ученых и научных журналистов против войны России на территории Украины.

В Вильнюсе Десницкий работал с осени 2022 года научным сотрудником и преподавателем русской литературы.

Ранее в Литве заявили, что нужно отменить русскую культуру.

Также в стране провайдеров обязали заблокировать доступ к российским телеканалам в интернете.