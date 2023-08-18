В центре Донецка на Школьном бульваре произошел взрыв. Погибли три человека, есть раненые.

Об этом сообщают донецкие Telegram-каналы.

По предварительной информации местных пабликов, причиной взрыва мог стать сброс взрывоопасного предмета с беспилотника.

Напомним, недавно в оккупированном Донецке при обстреле Петровского района погибла четырехлетняя девочка, еще два человека ранены.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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