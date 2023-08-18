В центре Донецка прогремел взрыв. Погибли три человека, есть раненые
В центре Донецка на Школьном бульваре произошел взрыв. Погибли три человека, есть раненые.
Об этом сообщают донецкие Telegram-каналы.
По предварительной информации местных пабликов, причиной взрыва мог стать сброс взрывоопасного предмета с беспилотника.
Напомним, недавно в оккупированном Донецке при обстреле Петровского района погибла четырехлетняя девочка, еще два человека ранены.
Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.
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