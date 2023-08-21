США призывают своих граждан немедленно покинуть Беларусь и не ездить в эту страну.

Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов в Минске на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Предупреждение связано с решением правительства Литвы закрыть два пограничных перехода с Беларусью. Остальные контрольно-пропускные пункты остаются открытыми.

Напомним, Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Беларусью. Сообщалось, что в Варшаве запланирована встреча с участием балтийских государств и Польши, где согласуют "финальные детали того, как будет смотреться синхронное закрытие границы". Встреча намечена на 28 августа.

Также Литва усилила охрану своей границы и обновила планы реагирования в случае провокаций "вагнеровцев", которые расположились недалеко от границы с Литвой в Гродненской области Беларуси.

Ранее СБУ сообщила, что получила разведданные о том, что РФ хочет использовать "вагнеровцев" для вовлечения Беларуси в войну против Украины. Сформированная ДРГ должна будет осуществить провокацию на белорусском НПЗ под видом "украинских диверсантов", чтобы попытаться таким образом втянуть Минск в прямой военный конфликт против Украины.