Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Болгария может помочь Украине в разминировании акватории Черного моря.

Об этом заявил во время брифинга в Одессе.



Резников сообщил, что обсудил с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым во время встречи сотрудничество в сфере разминирования. Также Тагарев осмотрел оборудование, которое используют Военно-Морские Силы Украины.

Разминирование Черного моря - это вызов для Украины, Болгарии, Румынии и Турции, отметил министр обороны.

По словам Резникова, Тагарев скоро встретится с министром обороны Румынии и они смогут обсудить тему разминирования.

"И дальше в рамках Рамштайн-коммуникации мы сможем развивать вопросы разминирования, но сейчас речь идет о разминировании в акватории Черного моря, потому что в рамках Рамштайна есть коалиция по разминированию, она объявлена", - сказал министр обороны.

Напомним, сегодня министр обороны Тодор Тагарев заявил, что осенью Болгария планирует передать Украине около 100 единиц бронетехники советского производства.

Напомним, по данным СМИ, для полного разминирования территорий Украине понадобится около 800 лет.