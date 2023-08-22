Осенью Болгария планирует передать Украине около 100 единиц бронетехники советского производства.

Об этом на брифинге заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во время визита в Одессу.

Передача может начаться в конце сентября-начале октября, после того как ее одобрит местный парламент.

"Как только в сентябре парламент вернется на свои заседания, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября, к началу октября, мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения. И я думаю, что тогда сможет начаться передача", – рассказал Тагарев.

Также он отметил, что на уровне двусторонних инициатив Болгария продолжает оказывать целостную политическую, военную и гуманитарную помощь Украине.

Напомним, в июне министр обороны Тодор Тагарев сообщил, что Болгария отправит Украине партию вооружений, которое было изготовлено 30-40 лет назад.

А предоставление бронетехники, которая не используется МВД, было согласовано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию в прошлом месяце.

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