Работу ресторанов в Киев планируют продлить на один час. Теперь они будут работать до 23:00.

Об этом сообщают источники "Страны" в КГГА.

"Все как всегда может измениться, но по состоянию на сегодняшний день решение для ресторанов положительное. Ждем, когда соберут Совет обороны. Финальное решение зависит от военных. Их опасения связаны с тем, чтобы не было бардака и люди успевали добраться домой до начала комендантского часа", — говорит источник.

Напомним, что недавно стало известно, что семья председателя харьковского облсовета Егоровой-Луценко купила рестораны во Франции.

Также мы писали о том, что Кличко пообещал уволить чиновника КГГА, который выходил из ресторана в комендантский час.

И о том, что в Одессе кафе и ресторанам разрешили работать до 23:00, но без дискотек.

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