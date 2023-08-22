Источники "Страны" в силовых ведомствах подтверждают информацию швейцарского издания Le Temps о практически полном запрете иностранным журналистам ездить на линию фронта.

"Официальной команды не было, но неофициально - запрет существует. Но он касается не только иностранных журналистов, а и украинских",- рассказывает источник.

Он также добавил, что санкции связаны с тем, что всех журналистов, которые хотят работать на линии фронта, нельзя проконтролировать.

"Первым этапом ограничения работы журналистов было разделение фронта на зоны, красная, желтая и зеленая. Но эта схема также оказалась не очень эффективной, поэтому доступ решили ограничить",- рассказывает источник "Страны".

Также он приводит в пример вчерашнее заявление Анны Маляр, что после разглашения информации о передвижении 82 бригады, которая была опубликована в статье Forbes, по бригаде нанесли пять авиаударов.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

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