В среду, 23 августа, в Киев прибыл президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза. Его двухдневный визит приурочен к празднованию 32-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает CNN.



На вокзале Марсело Ребелу де Соуза заявил, что находится в Киеве, чтобы продолжить присутствие Португалии и проявить солидарность с Украиной, а также принять участие в праздновании Дня независимости в четверг.

"Целей несколько. Во-первых, это продолжение португальского присутствия. Здесь был премьер-министр, председатель Ассамблеи республики, несколько раз министр иностранных дел, теперь приехал президент республики. Португалия демонстрирует свою солидарность во всех сферах", - сказал он.

Президент Португалии рассказал, что примет участие в праздновании 32-й годовщины независимости Украины, учитывая, что "этот год еще более особенный" в связи с присоединением к торжествам представителей других стран.

Напомним, в Киеве отменили все массовые мероприятия на День Независимости. А на Крещатике проходит выставка уничтоженной российской техники. Из-за этого центральную улицу Киева перекрыли от угла Богдана Хмельницкого до Майдана. На дороге стоит около 20 единиц техники: танки, самоходные гаубицы, БМП, МТЛБ, БТРы, БМД, остатки сбитых ракет.