В борьбе с глобальным потеплением в мире решили возрождать парусный флот. В свое первое плавание вышло грузовое судно Pyxis Ocean, оснащенное гигантскими парусами WindWings.

Об этом пишет ВВС.

Такая технология должна сократить углеродные выбросы от судоходной индустрии, которые составляют около 2,1% мировых выбросов углекислого газа.

Судно на парусах следует из Китая в Бразилию. Это станет первым реальным испытанием новой технологии.

На стоянке в порту, паруса высотой почти 40 метров складываются. Они сделаны из того же материала, что и ветряные турбины.

Разработчики ожидают, что расход топлива судна таким образом можно будет сократить на 30%.

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