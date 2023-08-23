На второй год войны украинцы стали брать больше микрокредитов

Об этом сообщает Опендатабот.

За полгода 2023 года было выдано 3,8 млн микрокредитов на сумму 18,4 млрд грн. Для сравнения, за весь 2022 год украинцы взяли микрозаймов на 23,9 млрд грн. Однако это меньше показателя 2021 года, когда 1,17 млн гривен микрокредитов люди брали ежемесячно.

При этом средняя сумма займа постепенно уменьшается и составляет сейчас 4564 гривны.

В настоящее время украинцы задолжали по микрокредитам 8,9 млрд грн. В отличие от 2022 г., задолженность по кредитам продолжает расти: +1,4% за квартал. Однако по сравнению с началом текущего года, когда прирост за квартал достиг 9,4%, рост задолженностей несколько снизился.

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Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Вчера ВСУ показали видео захода в Работино с кадрами эвакуации оттуда пожилых людей на БМП "Брэдли". Россияне продолжают штурмовать территории под Купянском. Также вчера РФ впервые вывела в Черное море свой новый корабль "Циклон", носитель ракет "Калибр". Это может означать подготовку нового ракетного удара.

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