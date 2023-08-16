Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Дмитрия Святаша, который в разных созывах был членом фракций "Партии регионов" и "Возрождения".

Ему инкриминированы посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание агрессии РФ, мошенничество, подлог документов и легализация имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, он взял кредит в банке на 50 млн долл. под залог около 200 объектов недвижимости и корпоративных прав, но потом с помощью заведомо подложных документов переоформил имущество на другие компании, освободив его из-под обременений.

Ущерб оценивается в 1,1 млрд гривен.

В 2019 году его объявили в розыск. По данным прокуратуры, тогда он уехал в РФ.

А в августе прошлого года Святаш написал в Фейсбуке: "Выбор народа Украины - быть с Россией, и власти придётся с этим мириться, ответив за все свои преступления".

Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем утверждал, что Россия видела Святаша "гауляйтером Харькова".

В Украине у него конфискованы активы на более 600 млн грн.

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