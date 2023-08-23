Правительство Германии одобрило законопроект об упрощенном получении гражданства. Отказываться от других гражданств при этом не требуется, но необходимо самостоятельно себя обеспечивать и не зависеть от государственных социальных выплат.

Об этом сообщает Spiegel.

В случае принятия законопроекта парламентом получить паспорт можно будет уже через пять лет проживания в Германии вместо нынешних восьми. А при успехах в натурализации, или, как сказано в документе, "особых интеграционных достижений", таких как хорошие языковые навыки, волонтерская работа или очень хорошие результаты работы, - через три года вместо нынешних шести.

Также в соответствии с документом мигрантам пожилого возраста в дальнейшем не придется сдавать письменный экзамен по немецкому языку.

Для осужденных за преступления на почве расизма или антисемитизма получение гражданства ФРГ будет невозможным. Также исключение предусмотрено для граждан, приехавших в ФРГ как гастарбайтеры или работники по контракту.

Посредством реформы федеральное правительство хочет, среди прочего, сделать Германию более привлекательной для квалифицированных работников. В то же время закон должен стимулировать приехавших к успешному закреплению в стране и обустройству в местном обществе.

По данным немецкого Министерства внутренних дел, около 14 процентов населения Германии не имеют паспорта страны. Это чуть более 12 миллионов человек.

Ранее парламент ФРГ разрешил людям, приехавшим по туристической визе и нашедшим работу, трудоустраиваться без лишних формальностей при наличии подходящей квалификации, требования к которой тоже были заметно снижены.

По данным Евростата, с начала вторжения Германия приняла 1,1 млн украинских беженцев.