Российские медиа сообщили о гибели командира ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Государственный телеканал Россия 24 также сообщил, что куратор российских наёмников был в списке пассажиров разбившегося самолёта под Тверью.

Вместе с тем, телеграмм-каналы РФ отмечают, что канал Россия 24 не подтверждал гибель Пригожина, а сообщил лишь, что по данным Росавиации он был на борту разбившегося самолёта.

Российский телеканал "Царьград" сообщил, что тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина на месте авиакатастрофы предварительно опознаны. В ближайшее время будет проведена генетическая экспертиза.

Поэтому до настоящего момента какого-либо официального подтверждения, что среди погибших был куратор "Вагнера" нет.

Напомним, на месте падения самолёта, принадлежавшего Пригожину, обнаружены тела 8 погибших. Российское издание "База" сообщает, что практически все трупы сильно обгорели - для установления их личностей скорее всего потребуется экспертиза ДНК.

В частности, по имеющимся сведениям, у одного из погибших оторвана голова. У другого - сильно разбито лицо.

Перед этим мы сообщали, что на борту разбившегося самолёта были Пригожин, Уткин и другие командиры "Вагнера".

Ранее другое российское издание сообщило, что в числе пассажиров упавшего под Тверью самолёта значились куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин и его основатель Уткин.

Также мы сообщали, что происходило сразу после крушения.