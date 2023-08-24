H&M осенью возобновит работу в Украине
Шведская сеть магазинов H&M планирует возобновить работу в Украине уже этой осенью.
Об этом говорится в релизе компании, передает Ассоциация ритейлеров Украины.
Компания в настоящее время обсуждает планы с партнерами и представителями власти, и планирует постепенно возобновить работу большинства своих магазинов в Украине начиная с ноября 2023 года.
"После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов", – сказал региональный менеджер H&M региона Восточная Европа Мемет Арисой.
Магазины H&M в Украине были закрыты с 24 февраля 2022 года.
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