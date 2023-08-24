Шведская сеть магазинов H&M планирует возобновить работу в Украине уже этой осенью.

Об этом говорится в релизе компании, передает Ассоциация ритейлеров Украины.

Компания в настоящее время обсуждает планы с партнерами и представителями власти, и планирует постепенно возобновить работу большинства своих магазинов в Украине начиная с ноября 2023 года.

"После длительных обсуждений с глобальными и местными заинтересованными сторонами мы готовы начать процесс повторного открытия большинства наших магазинов", – сказал региональный менеджер H&M региона Восточная Европа Мемет Арисой.

Магазины H&M в Украине были закрыты с 24 февраля 2022 года.

Война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

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