Знаменитое поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде ошибочно продали за 422 млн долларов.

Неверную информацию о продаже резиденции Трампа разместила известная риэлторская компания Zillow.

Поместье с 58-ю спальными комнатами числилось как "проданное" 4 августа 2023 года, а указанный на сайте адрес объекта недвижимости в точности совпадал с адресом Мар-а-Лаго.

Продажу уже опроверг старший сын Трампа Эрик: по его словам, Мар-а-Лаго "не было продано и никогда не будет".

Представители Zillow в заявлении для Newsweek заявили, что в результате расследования было установлено, что информация о продаже не соответствует действительности.

Сам экс-президент инцидент пока никак не прокомментировал.

Напомним, сегодня Дональд Трамп написал свой первый твит после ухода из соцсети. Там он разместил картинку со своим лицом и подписью: "Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайся!" и ссылкой на сайт экс-президента. Вероятно, что этот твит связан с кратковременным пребыванием Трампа в тюрьме штата Джорджия, где его арестовали, но тут же отпустили под залог 200 тысяч долларов.

Отметим, что недавно Трампу предъявили новое обвинение в попытке влияния на ход выборов президента США в 2020 году.