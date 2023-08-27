Российский истребитель Су-30 сопроводил над Черным морем американский беспилотник Reaper, который приближался к границе РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Заявляется, что над акваторией Черного моря была замечена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. После этого в воздух был поднят истребитель Су-30.

Экипаж самолета идентифицировал цель как разведывательный беспилотник ВВС США MQ-9A "Reaper". При приближении истребителя американский дрон изменил направление полета в сторону от государственной границы РФ.

В Минобороны добавили, что российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования.

Напомним, на днях в РФ зарегистрировали полет двух MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar" над Черным морем. По данным Минобороны России, летательные аппараты вели разведку местности в районе Крымского полуострова.

А недавно сообщалось, что российский истребитель повредил MQ-9 "Reaper" над Сирией - тогда самолет РФ почти вплотную приблизился к беспилотнику и сбросил на него ракетные тепловые ловушки. В результате был выведен из строя пропеллер дрона, но операторам удалось увести его и вернуть на базу.