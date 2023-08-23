Минобороны России утверждает, что над Чёрным морем зарегистрировали полет двух MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar".

По его информации, летательные аппараты вели разведку местности в районе Крымского полуострова. Из-за их появления были подняты два истребителя российских ПВО.

Согласно заявлению, после этого БПЛА изменили направление полёта и покинули районы ведения воздушной разведки.

Перед этим в России заявляли о потоплении украинского катера с десантом у острова Змеиный. Якобы это был быстроходный военный катер американского производства Willard Sea Force, а уничтожил его истребитель РФ.

После этого представитель ВМС Украины опровергл данное заявление в комментариях западным журналистам. По его словам данного инцидента не было вообще, а личный состав ВМФ не понёс никаких потерь.

Война в Украине идет уже 545-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ юго-восточнее Работино на Ореховском направлении. Это местность между Работино и Вербовым. Работино находится по пути на Токмак - важную транспортную развязку. Также идут некие движения на Харьковском направлении.

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