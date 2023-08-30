На Майдане Независимости в Киеве на митинг вышли родные пропавших без вести и пленных украинских военных.

Об этом передает "Суспильне".

Участники митинга просят найти и вернуть домой их родных.

"Младший брат до сих пор не знает, что папа исчез. Мы говорим, что нет связи. Это очень сложно, когда ты не знаешь, что происходит. Хочешь помочь, но ничего не можешь сделать", — сказала одна из участниц акции, у которой пропал отец.

"У нас основная цель — это найти и вернуть пропавших без вести воинов из 30-й бригады. Чтобы нам навстречу шла военная часть, представители власти. Мы все должны сплотиться", — сообщила другая участница митинга на площади.

Ранее писали, что состоялся новый обмен пленными с РФ. В Украину вернулись 45 военных и двое детей.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

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