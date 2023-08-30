Российский стендап-комик Данила Поперечный пожаловался на угрозы и волну ненависти от украинцев за свою крайне сомнительную "шутку" о городе Изюме в Харьковской области.

Об этом стендапер признался в интервью журналистке Кате Гордеевой в Лос-Анджелесе.

"Когда я слышу фразу "три дня идут бои за Изюм", я не так сопереживаю этому. Как будто там муравьи сражаются. А ведь там люди гибнут", - заявил в июле Поперечный н своем шоу.

Как он сказал в интервью, после выхода выпуска шоу он получил такие угрозы, какие ему не писали даже чеченцы. В частности, люди угрожали убить его близких. Он обвинил в разжигании ненависти к нему неких украинских блогеров, которые якобы неправильно интерпретировали его позицию и вырвали "шутку" из контекста.

Блогер уверяет, что выступает против войны, помогает украинским беженцам и признан в РФ иноагентом.

Ранее мы приводили цитату комики, смысл которой сводится к тому, что из-за названия Изюма она не может жалеть погибших там людей.

Напомним, операция по освобождению Изюма была проведена в начале сентября прошлого года. Город в Харьковской области был захвачен россиянами с апреля 2022 года.