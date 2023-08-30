Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл прилюдно впал в прострацию.



Сенатор Макконнелл, которому исполнился 81 год, замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатора, так и не смогла вывести его из ступора.

Неловкая пауза продолжалась примерно 30 секунд.

Предыдущий аналогичный случай с Макконнеллом имел место в июле, когда он "завис" в самый разгар пресс-конференции.

Как стало известно, причиной имевшего место приступа прострации могла стать травма — 81-летний лидер республиканцев Сената получил сотрясение мозга, упав во время ужина.

По словам американских журналистов политик споткнулся в отеле во время частного ужина. Он был доставлен в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга. После этого республиканец несколько дней провёл в госпитале.

Мы также сообщали, что в США над старейшим сенатором взяла опеку её дочь, но бабушка продолжает голосовать за законы. Речь идёт о сенаторе-демократе от штата Калифорния — Дайанн Файнстайн, которой в июне исполнилось 90 лет и которая заседает в правительсте США с 1992 года.