Между Украиной и Россией идет "битва роликов" с призывами сдаваться в плен.

На днях россияне опубликовали ролик с призывом к украинским солдатам сдаваться в плен.

А сегодня украинский проект "Хочу жить" опубликовал видео, сделанное на основе российского ролика, с призывом к военным РФ сдаваться в плен. Ролик точно такой же. Только у солдата поменяли украинский шеврон на российский, изменили текстовку и немного сократили. В частности, в украинской версии есть обращение к солдатам РФ: "Ты уже понял, как тебя обманули?"

Напомним, по данным британской разведки, в России около 100 солдат в неделю получают приговоры за отказ идти воевать в Украину.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

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