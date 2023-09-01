Американская корпорация Meta может ввести платную подписку в социальных сетях Instagram и Facebook.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным источников, после приобретения подписки пользователи не будут видеть рекламу в социальных сетях. На данный момент дата запуска подписки и ее стоимость неизвестны.

Отметим, что весной Twitter начал удалять синие галочки у пользователей, которые не оплатили подписку Twitter Blue.

Ранее мы рассказывали, что в мае в Европе оштрафовали компанию Metа Марка Цукерберга на рекордные 1,2 млрд евро за передачу данных пользователей. Перед этим самый большой штраф был в 746 миллионов евро для Amazon за нарушение Общего регламента по защите данных в 2021 году.

Также мы рассказывали, что недавно Илон Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением. По мнению Маска, "умная лента" Facebook манипулятивна, потому что предлагает пользователям публикации на основании их предыдущих лайков.

Таким образом люди видят только "удобные" для себя новости, что не позволяет сформировать полную картину действительности, считает владелец соцсети X (ранее Twitter).