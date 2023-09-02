В ночь на 3 сентября "Приватбанк" будет проводить регламентные работы. С 00:00 до 05:00 утра будет пауза в работе "Приват24" и "Приват24 для бизнеса".

Об этом сообщает пресс-служба банка на своей странице в Facebook.

Возможны также временные задержки в работе других банковских сервисов.

"Если в это время у вас запланированы важные платежи, советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", - говорится в сообщении.

В банке добавили, что регламентные работы способствуют улучшению качества и безопасности платежей.

Напомним, в ночь на 19 августа с 00:30 до 7:30 в "Приватбанке" были недоступны операции с карточками, а также операции в сервисе "Приват24", банкоматах, терминалах самообслуживания и POS-терминалах банка.

Между тем в конце августа "ПриватБанк" начал продавать валюту в своем мобильном приложении "Приват24". Чтобы купить валюту в "Приват24" нужно зайти в меню "Переводы на карты", выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства, и карточку в долларах США или евро, на которую будет зачислена валюта. Если у клиента нет валютной карты, интернет-карту в долларах или евро можно оформить бесплатно прямо в "Приват24" за несколько секунд.