Доступ к услугам "ПриватБанка" сегодня ночью будут ограничены из-за проведения регламентных работ.

Такое предупреждение было опубликовано на странице финучреждения в Фейсбуке.

В банке сообщают, что в ночь на 19 августа с 00:30 до 7:30 временно могут быть недоступны операции с карточками, а также операции в сервисе "Приват24", банкоматах, терминалах самообслуживания и POS-терминалах банка.

"Друзья, у нас планируются регламентные работы в ночь на 19 августа. Также с 00:30 до 7:30 временно могут быть недоступны операции с карточками, аналогичный "тайм-аут" будет продолжаться в работе "Приват24", банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка. Обычно мы проводим такие плановые работы ночью, когда вы отдыхаете. Но если вы планируете ночной поход по магазинам или важные платёжные операции, учтите этот интервал работ", — сообщает "ПриватБанк".

Недавно мы писали, что украинцы жаловались на сбой в работе "ПриватБанка", когда нельзя было снять наличные и расплатиться картой. Проблема была довольно быстро полностью устранена.

Также мы сообщали, что с 22 июня "ПриватБанк" снова начал принимать доллары и евро в терминалах.

Кроме этого, "ПриватБанк" продлил на два года срок действия всех своих карт.