Правительство Франции собирается запретить одноразовые электронные сигареты. На фоне роста потребления табака разрабатывается национальный план по борьбе с курением.

Об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн на BFM TV.

"Можно сказать, что это не никотин, но это рефлекс и жест, к которому привыкает молодежь. Так они попадают в курение", - заявила Борн.

Также она сообщила, что одноразовые электронные сигареты планируют запретить во Франции уже в ближайшее время в рамках "нового национального плана борьбы с курением".

Напомним, с 11 июля запрещены производство, импорт и торговля сигаретами, табаком и жидкостями для электронных сигарет с ароматическими добавками. Для производства есть исключение - оно возможно для дальнейшего экспорта.

Однако, как выяснила "Страна", в Украине все еще продают одноразовые электронные сигареты, несмотря на запрет.

А еще в прошлом году в Украине запретили курить в общественных местах электронные сигареты и системы для нагревания табака, то есть IQOS и glo. Запрет распространяется также на кальяны и даже использование пепельниц.