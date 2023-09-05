Врач не нашел серьезных отклонений у лидера республиканцев в сенате США 81-летнего Митча Макконнелла, который несколько раз замирал перед журналистами.

Об этом говорится в заключении врача конгресса, распространенном среди представителей СМИ.

"Нет доказательств того, что у вас эпилепсия или вы перенесли инсульт или ишемический удар, а также наличия расстройств двигательной системы таких, как болезнь Паркинсона", - сказано в документе.

Причиной очередного ступора законодателя стали последствия сотрясения мозга, которое он получил при падении в марте. Макконнеллу предписано сохранять прежний режим лечения и восстановления.

В июле Макконнелл "завис" в разгар пресс-конференции на 19 секунд, бессмысленно глядя прямо перед собой, прежде чем вмешались другие члены Республиканской партии.

В конце августа он опять замолчал и замер, когда ему задали вопрос о планах переизбираться в 2026 году. Помощница, громко повторившая вопрос прямо в ухо сенатору, не смогла вывести его из ступора. Неловкая пауза продолжалась 30 секунд. В пресс-службе сенатора заявили, что тот почувствовал "моментальное головокружение".