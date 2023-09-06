Суд Евросоюза впервые снял санкции с российского бизнесмена после открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Об этом пишет издение The Financian Times.

Европейский суд общей юрисдикции постановил снять санкции с бывшего главы компании "Ozon" Александра Шульгина, которые были введены против него в апреле 2022 года. Тогда это было обосновано тем, что Шульгин являлся "влиятельным бизнесменом", который присутствовал на встрече с Путиным в день начала вторжения РФ в Украину.

После этого Шульгин сразу же покинул пост гендиректора "Ozon" и вышел из состава совета директоров компании. Именно это могло стать основным доводом в пользу решения Суда ЕС снять с бизнесмена персональные санкции.

Ранее Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против россиян.

Мы также сообщали, что Владимир Зеленский ввёл в действие персональные санкции СНБО против россиян. Под них попали дочь Шойгу и "Яндекс".

Вместе с этим западные СМИ писали, что российский олигарх и сооснователь "Яндекса" осудил войну в Украине и попросил ЕC снять с него санкции.