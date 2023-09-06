Евросоюз не успевает поставить обещанный Украине к февралю миллион снарядов
Евросоюз не успевает выполнить своего обещания поставить Украине один миллион снарядов к февралю 2024 года.
Об этом пишет издание Bloomberg.
"На данный момент блок потратил около половины из 2 миллиардов евро, выделенных на эти усилия, но поставил в Украину лишь около 224 000 боеприпасов и 2300 ракет из существующих запасов", — говорится в публикации.
По информации издания, сейчас Евросоюз производит не более 300 тысяч снарядов в год.
При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ЕС хочет удвоить производство артиллерийских снарядов в ближайшие шесть месяцев.
"Вероятно, к концу года или к началу следующего мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе, по сравнению с годом ранее", — заявил он.
При этом источники Bloomberg заявляют, что к концу 2024 года Евросоюз, вероятно, сможет выйти на показатель в 1 млн снарядов в год.
Напомним, из обещанного миллиона Евросоюз передал Украине только 226 тысяч снарядов.
Как мы сообщали, США впервые поставят Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Ими могут стрелять танки "Abrams", которые в ближайшие месяцы также должны будут оказаться в Украине.