Евросоюз не успевает выполнить своего обещания поставить Украине один миллион снарядов к февралю 2024 года.

Об этом пишет издание Bloomberg.

"На данный момент блок потратил около половины из 2 миллиардов евро, выделенных на эти усилия, но поставил в Украину лишь около 224 000 боеприпасов и 2300 ракет из существующих запасов", — говорится в публикации.

По информации издания, сейчас Евросоюз производит не более 300 тысяч снарядов в год.

При этом министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ЕС хочет удвоить производство артиллерийских снарядов в ближайшие шесть месяцев.

"Вероятно, к концу года или к началу следующего мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе, по сравнению с годом ранее", — заявил он.

При этом источники Bloomberg заявляют, что к концу 2024 года Евросоюз, вероятно, сможет выйти на показатель в 1 млн снарядов в год.

Напомним, из обещанного миллиона Евросоюз передал Украине только 226 тысяч снарядов.

Как мы сообщали, США впервые поставят Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном. Ими могут стрелять танки "Abrams", которые в ближайшие месяцы также должны будут оказаться в Украине.