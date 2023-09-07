Международный паралимпийский комитет (IPC) планирует навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

Об этом рассказал президент ПКР Павел Рожков, слова которого цитируют российские издания.

Как сообщил Рожков, IPC собирается подготовиться к генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы навсегда приостановить членство ПКР и избежать повторения прошлогодней ситуации, при которой ПКР через трибунал IPC смог добиться своего восстановления в правах после приостановления членства.

"МОК заявил о запрете нашей олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх. Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации с паралимпийцами", - заявил Рожков.

Глава ПКР добавил, что сейчас комитет активно сотрудничает с Минспортом, МИД и юридическими организациями, "чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее". Он также выразил надежду на то, что ПКР сможет "дать в Бахрейне бой исполкому IPC".

Генеральная ассамблея IPC пройдет в Бахрейне 28–29 сентября.

Напомним, в мае апелляционный трибунал восстановил членство России в Международном паралимпийском комитете. В решении трибунал сослался на процессуальные неточности и "отсутствие доказательств" нарушений россиян.

А еще несколько лет назад российским паралимпийцам запретили упоминать о своем гражданстве в соцсетях.