Сын президента Центральноафриканской республики Эварист Туадера напал на людей в российском Кисловодске. Он ударил кулаком в лицо мужчину и набросился на сопровождавшую его девушку-врача.

Об этом сообщил местный телеграм-канал "Краснодар край" и опубликовал видео нападения.

Кадры были сняты еще 28 августа, однако всплыли в сети только сейчас. Как пишет канал, в день отъезда с популярного российского курорта, где он проходил реабилитацию, сын лидера африканской страны сбежал от группы, которая ожидала его у гостиницы, и ушел с чемоданом на вокзал.

Там мужчина сначала ударил мужчину, затем долго разговаривал по телефону, а после этого напал на сопровождающего его врача, которая пыталась успокоить дебошира. Девушка утверждает, что Туадера выбил ей челюсть.

Пострадавшая сама вызвала скорую помощь и полицию, однако в итоге заявление на нарушителя писать не стала. Усмирить его удалось только правоохранителям. После инцидента мужчину отправили в Москву и передали сотрудникам посольства ЦАР.

На днях мы писали, что сотрудники полиции в Эстонии задержали российского актера Алексея Панина из-за того, что он в нетрезвом виде устроил дебош.

А в августе сообщали, что в польском Гданьске двое пьяных украинцев 33 лет и 21 года устроили погром в общежитии.