В Кисловодске сын президента ЦАР выбил челюсть девушке-врачу и заехал в лицо мужчине. Видео
Сын президента Центральноафриканской республики Эварист Туадера напал на людей в российском Кисловодске. Он ударил кулаком в лицо мужчину и набросился на сопровождавшую его девушку-врача.
Об этом сообщил местный телеграм-канал "Краснодар край" и опубликовал видео нападения.
Кадры были сняты еще 28 августа, однако всплыли в сети только сейчас. Как пишет канал, в день отъезда с популярного российского курорта, где он проходил реабилитацию, сын лидера африканской страны сбежал от группы, которая ожидала его у гостиницы, и ушел с чемоданом на вокзал.
Там мужчина сначала ударил мужчину, затем долго разговаривал по телефону, а после этого напал на сопровождающего его врача, которая пыталась успокоить дебошира. Девушка утверждает, что Туадера выбил ей челюсть.
Пострадавшая сама вызвала скорую помощь и полицию, однако в итоге заявление на нарушителя писать не стала. Усмирить его удалось только правоохранителям. После инцидента мужчину отправили в Москву и передали сотрудникам посольства ЦАР.
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