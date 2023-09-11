В понедельник, 11 сентября, в пригороде Киева могут раздаваться взрывы.

Об этом сообщают в КГГА.

Сегодня, в Вышгородском районе саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Власти призвали соблюдать спокойствие и переходить в укрытия во время воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, как в Шевченковском районе Киева жители убирают последствия ночной ракетной атаки. "Страна" побывала в Шевченковском районе Киева, где обломки российской ракеты повредили несколько жилых домов.

Также мы писали о том, что Совет обороны Киева принял решение о том, что доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.

Война в Украине идет уже 565-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ продвинулись на юге более чем на километр. В последнюю неделю после некоторого затишья вновь активизировались наступательные действия ВСУ под Бахмутом. Украинские военные заявляют о продвижении на южном фланге от города – в районе Клещеевки и Андреевки.

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